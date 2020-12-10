Коронавирусом заразились еще 92 жителя Татарстана

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 229 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 92 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (62). Остальные из Нижнекамского района (8), Набережных Челнов (4), Сабинского района (4), Высокогорского района (3), Лаишевского района (3), Буинского района (2), Пестречинского района (2), Агрызского района (1), Бугульминского района (1), Зеленодольского района (1) и Нурлатского района (1). Пять случаев завозные, 87 - контактные.

Среди зараженных шестеро несовершеннолетний, 19 - от 18 до 30 лет, 36 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, шестерым - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 10 из них, 82 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 229 местных жителей. На данный момент 9 824 из них выздоровели, 158 - скончались.