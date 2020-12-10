УНИКС обыграл "Бург" и досрочно вышел в ТОП-16 Кубка Европы

Фото: БК УНИКС.

В заключительном домашнем матче групповой стадии Кубка Европы перед казанским УНИКСом стояла понятная задача - выиграть. Победа гарантировала подопечным Димитриса Прифтиса место в числе 16 лучших команд турнира. Соперник, французский "Бург", с одной стороны лидировал в группе, а с другой, в гостях казанцы французов обыграли, так почему бы не повторить дома?

Настрой у УНИКСа был соответствующий. Начало матча полностью осталось за казанцами- 13:4. Сбавлять обороты хозяева площадке не намеревались и вот - 25:11 к окончанию первой четверти.

Во второй десятиминутке казанцы сбавили обороты, позволив гостям сократить разрыв до семи очков - 43:36. А вот в третьей четверти за результат стало тревожно, гости смогли сравнять счет.

Все решалось в четвертой десятиминутке. Тут-то у казанцев открылось второе дыхание. Подопечные Прифтиса смогли оторваться на 10 очков, но тут же растеряли преимущество. И все же УНИКС вырвал победу. Точку в матче поставил Айзея Канаан, забросив свой 8 трехочковый в матче - 76:71. К слову, именно американский легионер УНИКСа стал самым результативным в матче, набрав 33 очка.