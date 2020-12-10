Новый год 2020 в Йошкар-Оле: как украсят столицу Марий Эл и где организуют катки

Зеленые красавицы появятся также в Парке Победы и на площадке перед ДКРА. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Несмотря на пандемию коронавируса, которая безусловно внесла свои коррективы, в Йошкар-Ола отметит Новый год 2020. Пышных гуляний по этому поводу не будет, но столицу Марий Эл украсят. Об этом накануне на пресс-конференции сообщил мэр города Евгений Маслов.

Он заметил, что главная городская елка будет украшена на площади имени Ленина. Там же установят цепочные карусели, батуты, автопоезд “Экспресс-шоссе”, фотозоны, ледовый городок и фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Быка - символа будущего 2021 года.

В Центральном парке культуры и отдыха, в свою очередь, будет работать комплекс аттракционов “Колесо обозрения - 04”. Вместе с тем там организуют зимние спортивные мероприятия.

В Парке Победы и на площадке перед ДКРА появятся новогодние ели, будет организовано звуковое оформление площадок. Еще более ста елей появятся во дворах города.

Что касается катков, то уже в грядущие выходные заработает ледовая арена в Парке Победы. Еще территории для катания на коньках будет организована рядом с Воскресенским парком и перед Аллей здоровья.