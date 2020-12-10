Ветеран МВД из Ульяновска, который спас троих людей и принял на себя пять пуль, получил награду

Фото: vk.com/sergeymorozov73

В среду, 9 декабря, глава Ульяновской области Сергей Морозов вручил медаль “За отвагу” ветерану МВД, а ныне главному механику Алексею Юдину. В августе 2019 года он принял на себя пять пуль, спасая троих людей от вооруженного преступника. Награду мужчине присвоил президент России Владимир Путин.

- Ветеран МВД, проявив смелость и решительность, стал героем для всех нас, - заметил на своей странице в социальной сети Морозов.

Он также поблагодарил врачей, которые поставили Алексея Юдина на ноги после сложных ранений.