Казанский бомбардировщик Ту-160М попал в рейтинг мировых достижений в двигателестроении 2020 года

Фото: prav.tatarstan.ru

Aviation Week & Space Technology составил рейтинг мировых достижений в двигателестроении 2020 года. В него попал и бомбардировщик Ту-160М, который производят на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Среди преимуществ самолета специалисты отметили экономичный расход топлива даже в режиме усиленной работы двигателя.

Известно, что новая версия самолетов оснащена новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью и уникальным оружием.

Свой первый полет бомбардировщик совершил 2 февраля 2020 года. Он длился 34 минуты. Самолет поднялся на высоту 1 500 метров, где у него проверили работоспособность всех обновленных систем и оборудования. Полет прошел без замечаний.В войска Ту-160М должен поступить в 2021 году.