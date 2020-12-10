"Зенит" одержал первую победу в Лиге Чемпионов

Фото: ВК "Зенит".

Казанский "Зенит" уверенно стартовал в Лиге Чемпионов. Главный турнир старого света в этом сезоне проводится не по стандартной системе. Матчи группового этапа разделены на два игровых цикла и проводятся в одном городе. Казанцам предстоял вояж в Берлин.

В первом поединке подопечным Владимира Алекно необходимо было встретиться с польским "Ястшембски", однако поляки не приехали в Германию из-за вспышки коронавируса внутри клуба.

Получив без игры три очка, казанцам предстояло дебютировать в Лиге Чемпионов матчем с хозяевами площадки - "Берлином". Матч активнее начали немцы, они повели 10:6, но развить успех не смогли. Казанцы быстро сравняли счет, а в концовке довели дело до победы - 25:21.

Во второй партии равная игра была вплоть до счета 17:17. Затем казанцам удался рывок 6:0 и они без проблем выиграли сет - 25:19. В третьем игровом отрезке хозяева паркета уже не сопротивлялись. Казанцы выиграли партию 25:18, а вместе с ней и матч - 3:0.