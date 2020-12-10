С начала года инфляция в Чувашии составила 4,5%

Особенно подорожали в регионе сахар (+95,7%), подсолнечное масло (+32,2%), а также крупы и бобовые (+24,4%) Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2020 года инфляция в Чувашии составила 4,5%. В одном лишь ноябре цены на основные продукты, товары и услуги там повысились на 0,9%. Месяцем раньше - в октябре, рост составил 0,5%. Такие цифры сообщает Чувашстат.

Заметим, что цены на продовольственные товары за последние 11 месяцев в республике выросли на 6,6%. Особенно подорожали сахар (+95,7%), подсолнечное масло (+32,2%), а также крупы и бобовые (+24,4%). Цены на непродовольственные товары за это же время выросло на 4,8%. Здесь особенно заметно подорожание медикаментов (+12,2%), мебели (+7,8%) и табачных изделий (+7,7%).

Цены на услуги с начала года в Чувашии выросли на 1,1%. Дороже населению стало обходиться образование (+4,2%), а также бытовые (+3,7%) и жилищно-коммунальные (+2,4%) услуги.