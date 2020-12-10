В Татарстане обнаружили крупную партию поддельной "незамерзайки"

Вот такую партию изъяли сотрудники полиции Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске сотрудники полиции крупную партию незамерзающей жидкости с признаками фальсификации. Началось все с того, что сотрудникам силовых структур стало известно про то, что 35-летний житель Нижнекамска неоднократно закупал у в одном и том же кафе стеклоомывающую жидкость (незамерзайку), в составе которой был метиловый спирта (входит в реестр ядовитых веществ).

Как сообщают собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, владелец кафе хранил "незамерзайку" в гаражно – строительном кооперативе. Никаких документов на нее у него не было.

"Склад" обнаружили и обыскали. В нем нашли и изъяли 788 пятилитровых емкостей "незамерзайки", общим объемом 3 940 литров.