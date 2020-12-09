Погода в Татарстане на 10 декабря 2020: Похолодает до 28 градусов мороза

Морозы с территории Татарстана пока не отступают. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

10 декабря на территории Татарстана сохранится ясная, но при этом, морозная погода. На территории всей республики синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 15 до 20 градусов ниже нуля. При прояснениях - до 28 градусов мороза. Днем будет чуть теплее, но выше отметки в 9 градусов со знаком "минус" столбики термометров не повысятся.