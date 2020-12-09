Более чем у 30 электричек в Татарстане изменится график движения

Перемены в расписании на большинстве маршрутов не столь значительны. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В связи с вводом нового графика движения поездов на 2020/2021 годы с 13 декабря дополнительно изменится расписание пригородных поездов:

- № 6423 Кизнер – Казань отправится со станции Кизнер в 6.41 (на 19 минут раньше). Прибытие на станцию Казань в 9.38 (на 17 минут раньше);

- № 6432 Казань – Арск отправится со станции Казань в 11.04 (на 32 минуты позже). Прибытие на станцию Арск в 12.56 (на 45 минут позже).

Разница с действующим расписанием более пяти минут коснётся также пригородных поездов:

№ 6355 Казань – Свияжск,

№ 6365, 6362 Казань – Албаба - Казань,

№ 6372 Буа – Албаба,

№ 6471 Бирюли – Васильево,

№ 6575 Дружинино – Красноуфимск,

№ 6454/6453 Ижевск - Глазов.

До пяти минут изменится расписание поездов:

№ 6357, 6358 Казань – Канаш – Казань,

№ 6366, 6364 Албаба – Казань,

№ 6390, 6396 Алатырь – Канаш,

№ 6302, 6356, 6004, 6003 Казань - Свияжск – Казань,

№ 6324 Паратск – Казань,

№ 6434 Казань – Арск,

№ 6440, 6427 Казань – Сосновка – Казань,

№ 6193, 6194 Канаш – Шумерля - Канаш,

№ 6373, 6372 Ижевск – Кизнер - Ижевск,

№ 6381/6382 Cайгатка – Ижевск,

№ 6371/6379 Ижевск – Кизнер – Вятские Поляны.