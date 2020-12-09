Росла температура и мог начаться сепсис: Казанские врачи спасли женщину, которой несколько лет не могли поставить диагноз

Фото: министерство здравоохранения республики.

Специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана вместе с Университетской клиникой КФУ спасли жизнь жительнице Казани, которой несколько лет не могли поставить точный диагноз.

В начале ноября в РКБ поступила пациентка с симптомами воспаления желчного пузыря из-за камней. Как и полагается в таких случаях, ей удалили орган вместе с камнями. Уже после операции женщине стало хуже, начала расти температура и появились признаки воспаления желчных протоков печени. Медики предположили, что у пациентки формируются камни в протоках. После дополнительных обследований специалисты установили, что мелкие камни скопились лишь в одном протоке, что привело к воспалению.

- Врачи решили сделать редкую процедуру по уникальной методике рандеву с использованием трех видов визуализации, которую применяют только в ведущих клиниках страны. Специалисты отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения через прокол на животе пациентки ввели иглу в четырехмиллиметровый проток печени, проложили путь для врачей-эндоскопистов. Медики отделения эндоскопии РКБ и университетской клиники через рот запустили ультратонкий эндоскоп SpyGlass, дошли до 12-перстной кишки, встретились с рентген-хирургами. Множество мелких камней специалисты вывели через кишечник. После чего процедуру закончили, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения РТ.

Сделать подобное дренирование без технологии рандеву было бы невозможно — ни эндоскописты, ни рентеген- хирурги не смогли бы добраться до места скопления камней из-за анатомических особенностей. Тем не менее, состояние женщины не улучшалось. Врачи провели дообследование, собрали консилиум и предположили редкую аномалию развития протоков печени.

Еще немного и у женщины мог бы начаться сепсис. Тогда пациентку забрали на операцию. Два сегмента печени с желчными протоками, которые были заполнены камнями и гноем, врачи убрали за два часа. После операции пациентка пошла на поправку и на днях выписалась домой.