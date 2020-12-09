В Ульяновске начали обновлять троллейбусный парк

Часть троллейбусов доставят в декабре, часть - уже в 2021 году. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Ульяновске всерьез взялись за обновление электротранспорта. Вслед за массовой закупкой новых трамваев, в город начали поступать и троллейбусы. Так, минувшей ночью в Заволжское троллейбусное депо города прибыли первые две единицы обновляемого подвижного состава.

Они произведены на заводе «Тролза» Саратовской области. Низкопольные составы типа «Мегаполис» были доставлены из Москвы.

- Троллейбусы очень хорошие и удобные, пассажиры Заволжского района давно ждали такой комфортабельный общественный транспорт, потому что большая часть имеющегося подвижного состава устарела. По предварительным планам мы ожидаем поставки по два троллейбуса каждые два-три дня, - сказал начальник депо Сергей Рычков.

Всего в Ульяновск привезут 30 новых троллейбусов. Часть из них доставят до конца года, оставшиеся – уже в 2021 году.

Напомним, по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в городе продолжается обновление общественного транспорта. На данный момент в город поступило 27 новых трамваев модели «Львенок».