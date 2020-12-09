Обещали высокие проценты: Девушка из Казани потеряла сбережения, поверив мошенникам

Девушка потеряла 17 тысяч рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

20-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников. Она откликнулась на предложение в соцсетях, где за денежные вклады обещали высокие проценты. В результате девушка перевела злоумышленникам 17 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию 7 декабря. Она рассказала, что в одной из социальных сетей нашла страницу, где рекламировали высокие проценты от денежных вкладов. Жительницу Казани заинтересовало это предложение, ей сообщили, что необходимо внести одну тысячу рублей.

- Потерпевшая перевела деньги через мобильное приложение. После совершения операции ей поступило сообщение, что теперь на ее виртуальном счету 17 тысяч рублей. Но для их получения необходимо совершить перевод на продиктованный злоумышленниками счет. После того, как девушка выполнила все условия, мошенники перестали отвечать на сообщения и заблокировали доступ к своей странице, - рассказали в пресс-службе МВД республики.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отделе полиции «Савиново» устанавливают круг лиц, причастных к происшествию