Татарстанские МФЦ не будут работать 31 декабря

Фото: мэрия Казани.

В связи с предстоящими новогодними праздниками в татарстанских МФЦ изменен график работы. Рабочий день с 31 декабря переносится на 27 декабря (воскресенье), при этом время работы всех офисов «Мои документы» сокращается на 1 час. Отделы МФЦ Казани будут открыты с 9.00 до 17.00.

С 31 декабря по 10 января многофункциональные центры работать не будут, сообщается на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы»

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря в республике выходным днем. В связи с этим суббота, 26 декабря, станет рабочим днем.

Речь идет о лицах, замещающих государственные должности РТ, а также лицах, замещающих в исполнительных органах государственной власти должности государственной гражданской службы РТ и другие должности.

Объявить 26 декабря рабочим днем с предоставлением дня отдыха 31 декабря рекомендуется руководителям государственных органов РТ, не являющихся исполнительными органами государственной власти РТ, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, а также руководителям организаций, расположенных на территории республики.