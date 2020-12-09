В Татарстане прохожие спасли ребенка, провалившегося в канализационный колодец

Проверку организовали сотрудники прокуратуры Фото: прокуратура Татарстана

Едва не закончилась трагедией прогулка восьмилетнего мальчика днем 2 декабря. Едва второклассник выбежал на улицу из подъезда, как провалился в открытый канализационный люк. Каким-то чудом ребенок зацепился за обод, и на его крики прибежали прохожие. Они вытащили ребенка.

Увидев сообщение об этом в соцсетях, прокуратура начала проверку. Выяснилось, что по заданию управляющей компании подрядчики чистили канализационный колодец. Открыли люк, но место не огородили. В итоге и произошло ЧП.

- Таким образом, причиной инцидента стало нанадлежашее исполнение должностных обязанностей работниками ООО УК «Строим будущее» и ООО «Прибрежный-2», которые грубо нарушили требования жилищного законодательства и не обеспечили безопасность при проведении работ, - сообщили в надзорном ведомстве и потребовали наказать виновных.