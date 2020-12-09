Роспотребнадзор Татарстана разрешил проводить корпоративы, но озвучил ряд условий

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Пандемия коронавируса не стала причиной введения запрета на проведение новогодних корпоративов в Татарстане. Однако присутствовать на каждом из таких мероприятий могут не более ста человек. Об этом в среду, 9 декабря, заявила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Она также рекомендовала отказаться от праздничных посиделок с коллегами людям, болеющим вирусными инфекциями и имеющим хронические заболевания. По словам Патяшиной, во время корпоратива, ресторан или кафе не должны обслуживать посторонних людей, вне зависимости от количества у них свободных мест.