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На содержание чебоксарских набережных, пляжей, фонтанов и родников в 2021 году потратят 66 миллионов рублей

Подрядчик будет выбран посредством электронного аукциона 17 декабря
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэрия Чебоксар готова потратить 66 миллионов рублей на содержание местных пляжей, фонтанов и родников в 2021 году. Осталось только найти подрядчика. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет проводить следить за двумя набережными, левым берегом Волги и заливом - убирать мусор, очищать дороги, выкашивать газоны, выдергивать водоросли. Словом - содержать в порядке всю инфраструктуру и внешний вид территорий. То же ему предстоит выполнять и с четырьмя пляжами, десятью родниками и 16 фонтанами.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 17 декабря. После с ним подпишут договор на год.