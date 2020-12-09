Решающий матч Кубка Европы в группе УНИКС рискует провести без шести игроков основы

Фото: БК УНИКС.

Уже сегодня УНИКС проведет заключительный домашний матч первого группового этапа Кубка Европы. В гости к подопечным Прифтиса наведается лидер группы - французский "Бург".

Французы в нынешнем сезоне попали в сложную ситуацию из-за коронавируса. Ряд матчей пришлось переносить, но "Бург" вернулся после вынужденной паузы и лидирует не только в группе Кубка Европы, но и в чемпионате Франции.

При этом, матч во Франции УНИКС выиграл и довольно спокойно - 86:74. В случае победы и сегодня, казанцы сравняются с французами по очкам и гарантируют себе выход в следующий раунд.

Правда, сделать это будет непросто. Кадровые проблемы продолжают преследовать казанцев. По разным причинам не сыграли 6 декабря в лиге ВТБ в Санкт-Петербурге Окаро Уайт, Джамар Смит, Артем Клименко и Джон Холланд. Получили в игре с "Зенитом" повреждение Павел Сергеев и Дмитрий Узинский. Участие всех шестерых в предстоящем матче - под вопросом.

- Это важная игра, которую нужно выиграть, если мы хотим квалифицироваться на следующую стадию Еврокубка. Группа после всех отложенных игр стала очень сложной. «Бург» сейчас в хорошей форме, недавно дважды обыграла Венецию. У нас же есть травмы, с которыми нам нужно справиться и выиграть эту встречу, - прокомментировал предстоящий матч наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.

Игра между УНИКСом и "Бургом" состоится в Казани 9 декабря. Начало поединка - в 19:00.