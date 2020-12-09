Коронавирусом заразились еще 89 жителей Татарстана

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 137 местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 89 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (53).

Остальные из Зеленодольского района (11), Сабинского района (5), Набережных Челнов (3), Буинского района (3), Нижнекамского района (2), Нурлатского района (2), Спасского района (2), Тукаевского района (2), Арского района (1), Высокогорского района (1), Лаишевского района (1), Пестречинского района (1), Тюлячинского района (1) и Чистопольского района (1). Два случая завозные, 87 - контактные.

Среди зараженных нет несовершеннолетних, десятерым - от 18 до 30 лет, 39 - от 30 до 50 лет, 15 - от 50 до 60 лет, 16 - от 60 до 70 лет, семерым - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 15 из них, 74 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 137 местных жителей. На данный момент 9 737 из них выздоровели, 155 - скончались.