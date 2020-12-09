В Нижнекамске появился новый перевозчик с девятью автобусами "МАЗ"

Фото: пресс-служба Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана

В Нижнекамске появился новый первозчик “Республиканский автовокзал 07”. Девять его низкополых автобусов марки МАЗ начали курсировать по маршуртам №№5, 5А и 56. Они исправны и полностью готовы к работе. В ближайшее время планируется привезти в город еще один автобус.

На встрече с представителями районного Исполкома руководитель “Республиканского автовокзала 07” Алик Умаров заметил, что автобусов на линии достаточно, чего нельзя сказать о водителях и кондукторах.

Заметим, что пока в Нижнекамске - городе с населением в несколько сотен тысяч человек, начали ездить девять МАЗов, в соседних Набережных Челнах - городе с населением в более чем полмиллиона человек, о подобном только мечтают.

Напомним, в начале текущего года администрация автограда была вынуждена вернуть КАМАЗУ “НЕФАЗы”, а горожан пересадили на маршрутки. К концу мая ситуацию пообещали решить, но пандемия коронавируса изменила все планы.

В июле глава Исполкома города Фарид Салахов заметил, что "план по большим автобусам не закрываем, он остается", а в сентябре мэр Наиль Магдеев пообещал вернуться к вопросу покупки транспорта в в 4 квартале 2020 года.

И лишь неделю назад в Набережные Челны прибыли три новых "МАЗа". Местные власти пообещали, что они не станут последними.