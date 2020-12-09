В Ульяновской области за сутки выявили еще 284 случая коронавируса

На данный момент 26 702 зараженных выздоровели, а 395 - скончались. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ульяновская область продолжает ставить “рекорды”. За минувшие сутки там подтвердили 284 случая коронавируса. В последний раз так много зараженных (280) в регионе были выявлены за сутки до этого. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился уже у 30 017 местных жителей. На данный момент 26 702 из них выздоровели, а 395 - скончались. Под медицинским наблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него продолжают находиться 12 076 человек.