Автобус от "Салават Купере" до станции Юдино временно прекратит свою работу

Автобус начал курсировать только в октябре. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 10 декабря временно прекращает движение автобус между ЖК «Салават купере» и станцией Юдино.

- Курсирование автобуса будет приостановлено по техническим причинам, - сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Напомним, автобус от ЖК «Салават купере» до железнодорожного вокзала станции Юдино начал ездить в октябре этого года. Проезд осуществлялся при наличии проездного документа на пригородный поезд от станции Юдино на текущую дату либо абонемента.