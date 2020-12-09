Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Автобус от "Салават Купере" до станции Юдино временно прекратит свою работу

Он перестанет возить пассажиров уже с 10 декабря
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Автобус начал курсировать только в октябре.

Автобус начал курсировать только в октябре.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 10 декабря временно прекращает движение автобус между ЖК «Салават купере» и станцией Юдино.

- Курсирование автобуса будет приостановлено по техническим причинам, - сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Напомним, автобус от ЖК «Салават купере» до железнодорожного вокзала станции Юдино начал ездить в октябре этого года. Проезд осуществлялся при наличии проездного документа на пригородный поезд от станции Юдино на текущую дату либо абонемента.