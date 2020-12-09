В Чувашии выявили сразу 12 летальных случаев коронавируса

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Накануне в Чувашии зарегистрировали рекорд по числу летальных случаев. Там подтвердились сразу 12 смертей зараженных. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил федеральный опрештаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике провели более 355,8 тысяч тестов на COVID-19. Исследования выявили 13 654 больных. На данный момент большая часть из них - 12 415 человек, выздоровела, а 340 - скончались.

Новые случаи инфекции продолжают подтверждаться десятками ежедневно.

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