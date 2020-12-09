Татарский вяленый гусь и Казанский чак-чак стали победителями конкурса “Вкусы России”

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

Минсельхоз России подвел итоги конкурса региональных брендов продуктов питания “Вкусы России”. Татарстан был отмечен, как один из наиболее активных участников, но это еще не все. Победителем в номинации “Вкусное рядом” стал Татарский вяленый гусь, а Казанский чак-чак взял “серебро” в номинации “Попробуй, полюбишь”.

- Участие в конкурсе дает его участникам не только репутационные преимущества, для победителей будет реализован комплекс мер продвижения локальных брендов, что позволит еще ближе познакомиться с самыми интересными, оригинальными и самое главное - с качественными российскими продуктами, - заявил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.

Отметим, что во “Вкусах России” приняли участие производители из 79 регионов. Ими было представлено 508 брендов. По итогам конкурса были названы 24 победителя в 8 номинациях.