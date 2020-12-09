Татарстан потратит 27 миллионов рублей на программу повышения финансовой грамотности населения

Проект должен быть полностью реализован в течение ближайших четырех лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство Татарстана утвердило четырехлетнюю программы повышения финансовой грамотности населения. На ее реализацию уже в текущем году будет потрачено около 27 миллионов рублей. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Благодаря проекту, к 2023 году 70% жителей Татарстана должны пройти бесплатные для них образовательные курсы по повышению финансовой грамотности.