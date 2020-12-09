В Казани загорелась крыша котельной

Пламя потушили пожарные Фото: МЧС Татарстана

Пожар на крыше котельной на улице Васильченко в Московском районе столицы Татарстана начался 8 декабря в 19.38. Приехавших пожарных встретили сотрудники, которые рассказали, что внутри помещения никого нет - все вышли самостоятельно.

Выяснилось, что идет дым из под кровли котельной. К административному двухэтажному зданию вплотную пристроена котельная с дровяной печью. Место пожара: перекрытие кровли котельной, пристроенной к зданию.

Пламя смогли потушить быстро, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи, - сообщили в МЧС Татарстана.