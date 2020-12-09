Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

С 2021 года жители Чувашии смогут записаться на вакцинацию от коронавируса по телефону 122

Прививаться будут только совершеннолетние не беременные люди
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Прививки будут делать на базе 11 медучереждений республики.

Прививки будут делать на базе 11 медучереждений республики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что любой житель Чувашии сможет бесплатно сделать прививку от коронавируса с начала 2021 года. Пока же вакцина доступна только медперсоналу, которые находятся в группе риска.

Однако уже с нового года все желающие смогут позвонить на горячую линию по номеру 122 и записаться на вакцинацию. Для этого необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон. Прививку будут делать только совершеннолетним, не беременным людям на базе 11 медучереждений республики.