С 2021 года жители Чувашии смогут записаться на вакцинацию от коронавируса по телефону 122

Прививки будут делать на базе 11 медучереждений республики. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что любой житель Чувашии сможет бесплатно сделать прививку от коронавируса с начала 2021 года. Пока же вакцина доступна только медперсоналу, которые находятся в группе риска.

Однако уже с нового года все желающие смогут позвонить на горячую линию по номеру 122 и записаться на вакцинацию. Для этого необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон. Прививку будут делать только совершеннолетним, не беременным людям на базе 11 медучереждений республики.