В Марий Эл лихач устроил смертельное ДТП, где погиб другой водитель

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Смертельная авария с участием двух автомобилей - иномарки Mitsubishi и отечественной ВАЗ-21093, произошла вчера, 8 декабря, в 15.30 на 28 километре трассы «Кокшайск – Красногорский» в Звениговском района республики. По предварительным данным, 37-летний водитель Mitsubishi на скорости не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в отечественную легковушку ВАЗ-21093.

Сила удара была такова, что на месте столкновения сразу погиб 60-летний водитель легковушки, а его 56-летний пассажир был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.