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В Тинчуринском театре поставили спектакль-лабиринт "Сайдаш.Бессонница"

Премьера пройдет 16 декабря
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В театре поставили новый спектакль

В театре поставили новый спектакль

Фото: Из материалов пресс-службы

Новая премьера в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина удивит всех - это будет не обычный спектакль, а спектакль-лабиринт. Придумали эту пьесу Луиза Янсуар и Резеда Гарипова.

Что есть для нас Салих Сайдашев? Легенда? Символ? Мемориальная культура? Человек, который был среди нас и покинул? Творец, чья музыка задевает за живое или не трогает вообще?

Что есть мы сами в этом фрагментарном мире, где все стало преходящим, заменяемым, а гармония – неуловимой?

«Сайдаш. Бессонница» — это, прежде всего, попытка ответить на вопрос: что от нас ускользает в интерпретации биографии и творчества великого композитора. Спектакль — лабиринт приглашает погрузиться в мир сознания и чувствования: человека, эпохи, космоса – в их вечном танце Разрушения и Творения.

Готовы ли мы войти в этот лабиринт?

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