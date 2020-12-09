В Казани женщина-водитель на "зебре" сбила бабушку с внучкой, пострадала девочка

На место наезда вызывали "скорую" Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на пенсионерку и ее семилетнюю внучку произошел 8 декабря в 7.30 на улице Сахарова в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель грубо проигнорировала правила дорожного движения и не пропустила пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре" - бабушка провожала внучку в школу.

В результате наезда травмы получила девочка - на место происшествия пришлось вызывать "скорую помощь".

- У ребенка диагностировали травму ноги, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.