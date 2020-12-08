В самом большом торговом центре Казани открылся кинотеатр

Макет холла

В столице Татарстана в торгово-развлекательном центре «KAZAN MALL» 10 декабря открывается новый кинотеатр, который одновременно может принять у себя 1000 зрителей. Это будет один из самых современных мест развлечения, где все новинки кинематоргафа зритель сможет увидеть на огромном экране, покрытом специальным напылением с частицами серебра. Масштабы экрана впечатляют - его края выходят за границы поля зрения зрителей. Еще одна особенность — звук. Один из залов оснащен акустической системой Dolby Atmos - самая совершенная система звука.

Интерьер холлов кинотеатра напоминает фантастический корабль, в котором предугаданы все пожелания отдыхающих.