В Казани похолодает до 20 градусов мороза

Осадков не ожидается. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Аномальные холода не планируют покидать Татарстан и его столицу. Так, 9 декабря в Казани прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый.

Минимальная температура воздуха ночью составит 15-17 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 20 градусов со знаком "минус", днем – 9-11 градусов мороза. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по республике также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 14 до 19 градусов ниже нуля, при прояснениях – до минус 21-26 градусов, в дневные часы – от 8 до 13 градусов ниже нуля, на дорогах гололедица.