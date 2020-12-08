Еще более тысячи пассажиров без масок выявили в общественном транспорте Казани за сутки

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Более одной тысячи нарушителей масочного режима выявили накануне в общественном транспорте Казани. Профилактические рейды прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро – всего на 23 контрольных точках.

Было проверено 642 единицы общественного транспорта. Из 1021 пассажира, нарушившего масочный режим, 1020 надели средства индивидуальной защиты на месте, один человек покинул общественный транспорт из-за отсутствия маски, сообщается на транспортном сайте города.