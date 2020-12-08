Татарстанцев просят аккуратнее пользоваться электроприборами

Лучше не оставлять электроприборы включенными и без присмотря. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане установилась холодная погода с минимальными температурами ниже 20 градусов мороза. Такая погода увеличивает вероятность возникновения пожаров из-за возрастающей нагрузки на электрические сети, использования мощных потребителей, неверном монтаже или ветхости электросетей, пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Спасатели отмечают, что за последние 3 недели на социально значимых объектах республики уже произошло 4 случая коротких замыканий. Данные инциденты не привели к возникновению пожара и трагичным последствиям, однако данные происшествия говорят об ослаблении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах.

- Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями. Также нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. В числе прочего спасатели запрещают пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Также недопустимо применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей. Нельзя оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, - отметили в пресс-службе МЧС РТ.