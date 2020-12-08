В 2021 году в Чебоксарах капитально отремонтируют 83 дома

Фото: мэрия Казани.

В следующем году запланирован капитальный ремонт 83 жилых многоквартирных домов, в которых проживают более 19,5 тысячи человек. На эти цели выделят 724,79 миллиона рублей. Об этом на традиционном еженедельном совещании в администрации города сообщил директор МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» Андрей Шестаков.

- Обновления домов ждут многие горожане, поэтому необходимо качественно организовать работы в 2021 году. Все структуры задействованы, сбоев быть не должно. Если выделенных средств не хватает, нужно ставить вопрос об участии в федеральных программах, привлечении дополнительного финансирования. Прошу взять ситуацию на контроль, - дал поручение на совещании Алексей Ладыков.

В рамках капремонта запланирована замена лифтов и лифтового оборудования в двух домах, ремонт крыш 17 домов, обновление системы водоснабжения в 63 домах, водоотведения - на 42 объектах. Систему электроснабжения обновят в 25 домах, в 49 домах приведут в надлежащий вид систему теплоснабжения. Еще МКД утеплят фасад. в трех домах запланирован ремонт подвальных помещений. Еще в трех домах запланировано энергетическое обследование.

В пресс-службе администрации Чебоксар сообщили, что рассматривается вопрос об изменении плана работ, поскольку необходимо в предстоящем году отремонтировать фундамент дома № 51 по ул. К. Маркса. На эти работы потребуется 19 миллионов рублей.

Работы по капитальному ремонту в этом году завершаются на 98% объектов. Два дома находятся на стадии приемки. По одному объекту договор с подрядчиком расторгнут.

В 2020 году «капиталят» 116 домов, в которых проживают 35,2 тысячи человек. На замену лифтов, обновление фасадов и крыш, ремонт подвальных помещений, систем водо- , электро-, тепло- и газоснабжения, организацию энергетических обследований направлено свыше 836 миллионов рублей.