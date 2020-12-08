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НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ “New Year Celebration”, Organic Kitchen

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Фото продукции.

Фото продукции.

БОМБОЧКА ДЛЯ ВАННЫ "РАССЛАБЛЯЮЩАЯ. РОЗОВОЕ ВИНО"

Срочно требуется перезагрузка? Советуем принять расслабляющую ванну, которая смоет все волнения и подарит вам чудесное розовое настроение. Органическое масло виноградных косточек питает, восстанавливает и смягчает кожу, делает ее упругой и сияющей. Розовое масло насыщает чарующим ароматом, увлажняет кожу и придает ей шелковистость.

ОСВЕЖАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕГ"

Почувствуйте атмосферу рождественской сказки! Подарите неповторимую гладкость и морозную свежесть Вашей коже в любое время года! Органический сахар одновременно очищает и обновляет, тая на коже, будто первые снежинки. Свежая морозная мята тонизирует и успокаивает кожу, насыщая витаминами.

РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА "НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ"

Почувствуйте уютную атмосферу рождественской ночи: теплый плед, потрескивающие дрова в камине, мерцающие огни новогодней елки.

Ароматное густое масло подарит чувство приятного расслабляющего тепла, восстановит силы, придаст

коже мягкость и эластичность. Органическое масло какао увлажняет и питает кожу, корица и свежий кардамон тонизируют и восстанавливают ее.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "SNOW QUEEN"

Раскрой образ величественной Снежной королевы, покоряющей мужские сердца.

Роскошный бальзам подарит твоим губам ледяное очарование. Органическое масло мяты приятно холодит и тонизирует кожу, свежий сок арктической малины питает и насыщает губы витаминами.

НАБОР HELLO WINTER, NATURA SIBERICA

КРЕМ ДЛЯ РУК «БИО. СМЯГЧАЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ»

Дополнительная защита и уход в холодное ветряное время года. Масло белого сибирского кедра способствует восстановлению,эффективно смягчает и разглаживает.

Дикий таежный мед идеально увлажняет и насыщает витаминами, Витамин С питает и продлевает молодость кожи.

Цветочный воск защищает от воздействий окружающей среды.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «БИО. ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ»

Защищает нежную кожу губ от ветра и мороза. Масло дикой полярной фиалки восстанавливает, смягчает и успокаивает, формирует защитный барьер. Амурский бархат богат Витамином С, стимулирующим выработку коллагеа. Витамин Е увлажняет и способствует сохранению влаги.

Печеньковый скраб для тела, Organic Kitchen

Чудесное средство, которое как по волшебству придаст

Вашей коже шелковую гладкость. А восхитительный аромат новогоднего печенья по семейному рецепту перенесет Вас в сказочную атмосферу праздника, когда самые любимые люди собираются вместе.

Миндальное молоко и масло грецкого ореха мгновенно питают, придают гладкость и упругость.

Экстракт индийской гвоздики и кедровые орехи бережно отшелушивают и обновляют кожу, придавая ей нежность и сияние

Фото продукции.

Фото продукции.

Леденцовый крем для тела, Organic Kitchen

Пушистые хлопья снега, игра в снежки и, конечно же, запах мандаринов — все это чудесная новогодняя пора.

Окутайте себя нежной заботой и вдохните бодрящий аромат, погружающий в атмосферу праздника, вместе с новым десертом для волшебного сияния и упругости кожи.

Органическое эфирное масло красного мандарина, сок лесной клюквы и кокосовое масло глубоко питают и восстанавливают кожу, смягчают и разглаживают ее, повышают защитные свойства.