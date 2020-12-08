В Татарстане скончался водитель "Газели", попавший в аварию с внедорожником

С места происшествия. Фото Прокуратура РТ

Сотрудники МВД республики уточнили, что в аварии на трассе "Казань-Ульяновск", которая произошла сегодня, 8 декабря, утром Верхнеуслонском районе скончался второй водитель. Мужчина управлял микроавтобусом "Газель", который принадлежит телекомпании.

По предварительным данным, 72-летнему водителю российского внедорожника УАЗ "Патриот" во время движения стало плохо. Автомобиль вылетел на встречку и врезался в "Газель", которой управлял 57-летний водитель. В салоне микроавтобуса находились сотрудники технической службы местной телекомпании.

"Газель" после столкновения вылетела на отбойник. Водитель внедорожника скончался на месте ДТП. Трех пассажиров и водителя микроавтобуса отправили в больницу, но спасти мужчину, управлявшего "Газелью", медики не смогли.

"Газель" влетела на отбойник. Фото Прокуратура РТ

Всего в больнице после ДТП находятся двое пострадавших, третьего мужчину после осмотра медиками отпустили домой.

По факту аварии проводит проверку прокуратура Татарстана.