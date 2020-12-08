В Татарстане скончались еще трое зараженных коронавирусом людей

Число летальных случаев COVID-19 в республике достигло 155. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 декабря, стало известно еще о трех смертях зараженных коронавирусом жителей Татарстана. Жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 65 и 60 лет, а также 71-летняя женщина.

Подробности течения болезни у покойных в местном Минздраве не сообщают. Отмечают лишь, что причины их смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 11 048 человек. На данный момент 9 642 из них выздоровели, а 155 - скончались.