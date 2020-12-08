Число случаев коронавируса в Ульяновской области приблизилось к 30 тысячам

Прошлый рекорд - 275 больных из сутки, был зафиксирован за день до этого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области коронавирус подтвердился сразу у 280 человек. Это рекорд региона по ежедневно выявляемым зараженным. Прошлый - 275 больных, был зафиксирован за день до этого. Такие цифры сегодня, 8 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 подхватили уже 29 733 местных жителей. На данный момент 26 391 из них выздоровел, а 395 - скончались. Под медицинским наблюдением с коронавирусом или подозрением на него сейчас находятся 12 125 человек.