Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл

В инфекционных стационарах республики продолжают находиться 1 168 больных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердился еще один летальный случай коронавируса. Так, там скончался уже 101 зараженный человек. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 7 980 местных жителей. На данный момент большая их часть - 7 067 человек, выздоровели. В инфекционных стационарах республики продолжают находиться 1 168 больных: 1 140 - с пневмонией, 359 - с подтвержденным коронавирусом.

В местном Минздраве отмечают, что 200 госпитализированных сейчас в тяжелом состоянии, 966 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 29 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 537.