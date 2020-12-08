В Чувашии скончались еще трое зараженных коронавирусом человек

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По данным наутро вторника, 8 декабря, в Чувашии выявили 328 летальных случаев коронавируса. Последние три смерти зараженных человек подтвердились там накануне. О этом сообщили в федеральном опрештабе по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в республике провели более 353,5 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли определить 13 531 больного (118 - за минувшие сутки). Сейчас 12 379 из них уже выздоровели, но новые случаи инфекции продолжают выявляться в Чувашии десятками ежедневно.