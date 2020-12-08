В Татарстане коронавирусом заразились еще 90 человек

На данный момент 9 642 ранее зараженных человек выздоровели, 152 - скончались. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 90 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (44). Остальные из Набережных Челнов (7), а также Нижнекамского (6), Аксубаевского (4), Альметьевского (4), Верхнеуслонского (3), Высокогорского (3), Тукаевского (3), Кайбицкого (2), Арского (1), Балтасинского (1), Елабужского (1), Лаишевского (1), Мамадышского (1), Менделеевского (1), Мензелинского (1), Муслюмовского (1), Новошешминского (1), Нурлатского (1), Пестречинского (1), Рыбно-Слободского (1), Тетюшского (1) и Чистопольского (1) районов. Четыре случая завозные, 86 - контактные.

Среди зараженных один несовершеннолетний, девятерым - от 18 до 30 лет, 45 - от 30 до 50 лет, 20 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, а четверым - от 70 до 80 лет. Госпитализация потребовалась 18 из них, 72 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии COVID-19 подхватили уже 11 048 жителей республики. На данный момент 9 642 из них выздоровели, 152 - скончались.