На улицы Казани выйдут 20 новых больших автобусов

Фото: мэрия Казани.

В Казани продолжается обновление автобусов большого класса. Так, в МУП «ПАТП №4» прибыли 20 новых низкопольных автобусов марки «НефАЗ 52-99-40-57» экологического класса Евро-5. Автобусы будут эксплуатировать на маршруте №29 «Строительный институт – улица Гудованцева».

Кроме того, в настоящее время на городских маршрутах №36 «Вещевой рынок – Осиново» и №45 «Жилой массив Ферма-2 – Су Анасы» эксплуатируются 53 автобуса марки «НефАЗ 52-99-40-57», работающие на компримированном природном газе (метан).

- Обновление автобусов проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в комитете по транспорту.