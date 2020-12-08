Ульяновская область лидирует по числу летальных случаев коронавируса в ПФО в декабре

За первую неделю декабря жертвами инфекции стали 490 жителей ПФО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что за первую неделю декабря в Приволжском федеральном округе (ПФО) выявили 490 летальных случаев коронавируса. Большинство их них приходятся на Пермский край (110), Нижегородскую область (106) и Ульяновскую область (50).Такие цифры называет Информационный центр по мониторингу ситуации с инфекцией.

На четвертом месте в данном антирейтинге находится Чувашия, где за неделю подтвердилась смерть 47 зараженных человек.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 302 552 жителя ПФО, 19% из которых жители Нижегородской, 10% - Саратовской, а еще 10% - Ульяновской областей.