В Татарстане в смертельной аварии погиб водитель внедорожника

В больницу увезли пассажиров "Газели" Фото: Олег УКЛАДОВ

В республики во время столкновение двух автомобилей - микроавтобуса "Газель" и УАЗ "Патриот" на дороге в Верхнеуслонском районе, погиб один из водителей. По предварительным данным, водитель внедорожника на большой скорости вылетел на встречку и протаранил "Газель", сообщили в МВД Татарстана.

Микроавтобус едва не вылетел с трассы в кювет, но его задержали отбойники.

От полученных травм на месте аварии скончался водитель УАЗ "Патриот". Сотрудники технической службы одной из местных телекомпаний находятся в больнице - они находились в салоне микроавтобуса. Всего, предварительно, там находились четверо человек, пострадали трое.