Власти Казани потратят 1,8 миллионов рублей на отлов бездомных животных в 2021 году

Процедура отлова обойдется подрядчику примерно в 350 рублей на животное. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На отлов бездомных животных в 2021 году власти Казани готовы выделить порядка 1,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет в течение отлавливать кошек и собак, привозить их в приют и возвращать на прежнее место, если те не агрессивны. Такая процедура обойдется в 350 рублей на животное.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 16 декабря. После с ним заключат договор.