Не соблюдают масочный режим и обедают на рабочих местах: Как сотрудники вузов и школ Нижнекамска нарушают санитарные правила

По правилам, обедать необходимо в столовой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Школы, детские сады, институты, техникумы и колледжи Нижнекамска продолжают проверять на соблюдение необходимых санитарных мер.

В ноябре специалисты Роспотребнадзора проверили 3 университета, 2 колледжа и 1 техникум, 35 школ и 3 детских сада. Об этом рассказала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

В двух вузах были выявлены нарушения: не все сотрудники соблюдали масочный режим, в туалетах не было антисептиков. К третьему учебному заведению у специалистов не было замечаний.

Нарушения антиковидных мер были выявлены и в ссузах. Так, в двух из них сотрудники обедали на местах, хотя по правилам это нужно было делать в столовых. В третьем ссузе нарушений выявлено не было.

Не соблюдались санитарные меры и в восьми школах Нижнекамска: сотрудники неправильно утилизировали маски (выбрасывали в ведро без пакета), не проводили термометрию и не все работники соблюдали масочный режим.

Также специалисты Роспотребнадзора продолжили проверять предприятия общественного питания и торговли. В заведениях не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники работали без перчаток, в туалетных комнатах отсутствовали антисептики для рук и не соблюдался масочный режим.