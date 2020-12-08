Новый год 2021 в Чебоксарах: Красную площадь украсят до 20 декабря, но массовых мероприятий не будет

Из-за пандемии коронавируса все массовые новогодние мероприятия в столице Чувашии пройдут в дистанционном формате. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий в Чувашии оф-лайн, города и районы готовятся к встрече Нового года. Так, общественные пространства Чебоксар украшаются праздничной иллюминацией и арт-объектами. Город должен преобразиться до 20 декабря. Такое поручение дал глава местной администрации Алексей Ладыков.

На Красной площади, например, должен появиться новый шестиметровый арт-объект “Тухья”, который будет установлен на специальном постаменте над фонтаном и окружен четырьмя национальными рунами. Рядом смонтируют 14-метровую ель, украшенную десятью жар-птицами.

Кроме этого, на детской площадке “вырастут” 15 одуванчиков. Поперек площади в ряд выстроят 4 группы арок. На сцене, которая находится на нижней палубе Красной площади, установят 6 арт-объектов в виде лотоса.

- В связи с эпидемиологической обстановкой все массовые новогодние мероприятия в городе пройдут в дистанционном формате. Учреждения дополнительного образования готовят онлайн-конкурсы, фестивали, акции и концерты. Программу можно найти на сайте администрации города, - отмечают в пресс-службе администрации Чебоксар. - В школах и детских садах празднование будет происходить внутри групп и классов с соблюдением всех мер безопасности, без приглашения родителей и привлечения аниматоров.