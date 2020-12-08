В Татарстане горит недостроенное здание в Иннополисе

Сегодня, 8 декабря, в 9.21 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре в строящемся здании города Иннополис в Верхнеуслонском районе республики.

- На месте происшествия работают силы Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по номеру вызова 1БИС, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - По прибытию пожарных подразделений происходило горение в подвале строящегося здания.

Пока нет точной информации о том, есть ли пострадавшие во время пожара, но "Комсомолка" следит за поступлением новых данных.