Мошенницу, ограбившую пенсионерку в Казани, нашли в питерском изоляторе

Фото: Марат Мугинов/мэрия Казани.

Казанские полицейские установили личность мошенницы, которая обманом похитила у 78-летней пенсионерки 135 тысяч рублей.

Инцидент произошел 8 октября. В дверь пожилой женщины постучалась неизвестная, которая представилась сотрудником социальной службы. Она сообщила, что в настоящее время производятся выплаты пожилым людям и попросила разменять деньги. Когда пенсионерка доставала наличные, мошенница увидела, где хранятся деньги, отвлекла потерпевшую и похитила их.

На следующий день пенсионерка обнаружила пропажу и сообщила о произошедшем в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе розыска полицейские установили личность преступницы. Подозреваемая находится в следственном изоляторе Санкт-Петербурга за совершение аналогичного преступления. В ходе допроса женщина призналась в содеянном. В настоящее время полицейские проверяют ее причастность к другим схожим преступлениям.